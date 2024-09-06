Фотографию геоглифа, сделанную с воздуха, опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

На поле во Владимирской области неизвестные аграрии создали огромный геоглиф в форме герба России. Двуглавого орла с державой и скипетром можно увидеть только с высоты. Фотографию геоглифа, сделанную с воздуха, опубликовал телеграм-канал .Метод создания геоглифа остается загадкой. Обычно такие изображения делают двумя способами: высаживанием контрастных растений или фигурной вспашкой. В данном случае, вероятно, использованы оба метода. Размер геоглифа составляет не менее 100 метров.Кстати, самый известный геоглиф в Владимирской области — надпись "Ленин 100 лет" в Камешковском районе, выполненная из деревьев в лесу. Она становится заметной осенью и зимой, так как буквы высажены из хвойных деревьев, которые остаются зелеными, а фон образован лиственными, которые желтеют и теряют листву. Этот геоглиф был создан в 1968 году заслуженным лесоводом, академиком А.Т. Каширским.