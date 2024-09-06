Во Владимирской области проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в них принимают участие 967 кандидатов. В целом по региону проходит 37 избирательных кампаний. 36 – это выборы

Во Владимирской области проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в них принимают участие 967 кандидатов. В целом по региону проходит 37 избирательных кампаний. 36 – это выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, также в Муроме выбирают главу округа. В областном центре проходят дополнительные выборы местного Горсовета. Во Владимире, Коврове, Суздальском районе и Муроме голосование