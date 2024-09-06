Чинил водосточную трубу на крыше – ударило током. Слесарь-сантехник серьезно пострадал на работе. Инцидент произошел 2 апреля на улице Гагарина в Собинке. Проверка прокуратуры показала,

Чинил водосточную трубу на крыше – ударило током. Слесарь-сантехник серьезно пострадал на работе. Инцидент произошел 2 апреля на улице Гагарина в Собинке. Проверка прокуратуры показала, что это не просто несчастный случай, а результат неудовлетворительной организации производства работ. Мужчина состоял в должности слесаря-сантехника в управляющей компании. В тот день он выполнял работы на высоте пятого этажа.