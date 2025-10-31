С 1 по 5 ноября во Владимирской области пройдет II Международный фестиваль «СО-творчество», который станет площадкой для общения молодых фотографов, журналистов и дипломатов из разных стран.

С 1 по 5 ноября во Владимирской области пройдет II Международный фестиваль «СО-творчество», который станет площадкой для общения молодых фотографов, журналистов и дипломатов из разных стран. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества и 25-летию организации «Дом Мира». Об этом рассказали в облправительстве. В фестивале примут участие более 300 воспитанников организаций дополнительного образования и их наставники из