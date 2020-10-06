В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В июле текущего года в правоохранительные органы обратился местный житель, работающий контролёром в одном из автотранспортных предприятий, сообщает УМВД по Владимирской области. Мужчина сообщил, что у него возник конфликт с пассажиром, в результате которого последний несколько раз ударил его.«Полицейские опросили очевидцев произошедшего, а также изучили видеозапись, по которой определили приметы злоумышленника. Спустя несколько дней один из участковых увидел в автобусе мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Для выяснения обстоятельств мужчину пригласили в отдел полиции, где он сознался в содеянном», - пояснили в пресс-службе ведомства.В настоящее время в отношении 36-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность).