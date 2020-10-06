Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению.

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. За неделю в медучреждения обратилось 8 104 человека с признаками ОРВИ, среди них 3 548 детей. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 6,4%. Сообщили в региональном управлении Роспотребнадзоре.За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2 853 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 1 486 детей. Превышение эпидпорога не регистрируется ни в одной возрастной категории.По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю преобладают риновирусы.Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.