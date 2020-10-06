Женщина скончалась от открытой травмы груди и живота в виде колото-резаных ран.

Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 65-летнего жителя района по факту совершения убийства. Сообщается на сайте суда.Судом установлено, что в феврале подсудимым в ходе ссоры нанес своей сожительнице не менее 6 ударов ножом и не менее 2 ударов руками в область головы и туловища. Женщина скончалась от открытой травмы груди и живота в виде колото-резаных ран.Осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.