Выпал из автобуса и попал под колеса. Во Владимире на улице Добросельской произошло ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, водитель 53 автобусного маршрута после посадки пассажиров на остановке

Выпал из автобуса и попал под колеса. Во Владимире на улице Добросельской произошло ДТП. Как сообщают очевидцы аварии, водитель 53 автобусного маршрута после посадки пассажиров на остановке Профкурсы не закрыл дверь и начал движение. Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального УМВД: По предварительной информации, в момент начала движения произошло падение пассажира, мужчины 50 лет, который