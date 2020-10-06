Во Владимире сегодня представители администрации города проверили, как соблюдается масочный режим.
Во Владимире сегодня представители администрации города проверили, как соблюдается масочный режим.
В
торговом центре "Типография" на Октябрьском проспекте выяснилось, что сотрудники торговых точек и ресторанов на рабочем месте всегда в масках, а вот посетители про них часто забывают. Выписывать штрафы чиновники никому не стали, лишь напомнили о важности ношения масок в общественных местах.
Борис Беликов, начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира: «Мы начинали - апрель-месяц три раза в неделю, потом два раза, потом раз в неделю. Сейчас, в соответствии с решением, два раза в неделю на этой неделе - два раза запланировали - все торговые точки пройти. Соответственно, хозяйствующие объекты - они молодцы. Я сам хожу по магазинам, могу рассказать - и с меня требуют, и с моих родных и близких, с соседей
».
Никита Тарбеев