Нет поры романтичнее осени, а наблюдать за падающими листьями из окна да с бокалом безалкогольного глинтвейна в руках – что может быть лучше!

Нет поры романтичнее осени, а наблюдать за падающими листьями из окна да с бокалом безалкогольного глинтвейна в руках – что может быть лучше!Глинтвейн – это горячий напиток, который традиционно готовят из красного вина с добавлением специй и фруктов. Но мы можем сделать безалкогольный вариант этого вкусного напитка. Вот рецепт:Ингредиенты1 л яблочного сока150 мл апельсинового сока2 ст.л. меда1 палочка корицы3 звездочки аниса5 бутончиков гвоздики1 ч.л. тертого имбиряцедра одного апельсинацедра одного лимонаПриготовлениеСмешивание соков:В кастрюлю влейте яблочный и апельсиновый сок.Доведите смесь до кипения на среднем огне.Добавление специй:Когда сок начнет кипеть, добавьте мед, корицу, анис, гвоздику, имбирь, цедру апельсина и цедру лимона.Уменьшите огонь и варите еще 5-7 минут, чтобы специи отдали свой аромат.Фильтрация:Процедите полученную жидкость через сито, чтобы удалить специи и цедру.Подача:Готовый глинтвейн перелейте в термостойкие кружки или бокалы.Можно украсить ломтиком апельсина или палочкой корицы.Советы:Вместо меда можно использовать сахар или любой другой подсластитель по вкусу.Если хотите добавить больше пряностей, попробуйте добавить немного мускатного ореха или кардамона.Теперь у вас есть идеальный безалкогольный глинтвейн, который согреет вас прохладным осенним вечером и подарит хорошее настроение!