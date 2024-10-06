Нет поры романтичнее осени, а наблюдать за падающими листьями из окна да с бокалом безалкогольного глинтвейна в руках – что может быть лучше!
Нет поры романтичнее осени, а наблюдать за падающими листьями из окна да с бокалом безалкогольного глинтвейна в руках – что может быть лучше!
Глинтвейн – это горячий напиток, который традиционно готовят из красного вина с добавлением специй и фруктов. Но мы можем сделать безалкогольный вариант этого вкусного напитка. Вот рецепт:
Ингредиенты
1 л яблочного сока
150 мл апельсинового сока
2 ст.л. меда
1 палочка корицы
3 звездочки аниса
5 бутончиков гвоздики
1 ч.л. тертого имбиря
цедра одного апельсина
цедра одного лимона
Приготовление
Смешивание соков:
В кастрюлю влейте яблочный и апельсиновый сок.
Доведите смесь до кипения на среднем огне.
Добавление специй:
Когда сок начнет кипеть, добавьте мед, корицу, анис, гвоздику, имбирь, цедру апельсина и цедру лимона.
Уменьшите огонь и варите еще 5-7 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
Фильтрация:
Процедите полученную жидкость через сито, чтобы удалить специи и цедру.
Подача:
Готовый глинтвейн перелейте в термостойкие кружки или бокалы.
Можно украсить ломтиком апельсина или палочкой корицы.
Советы:
Вместо меда можно использовать сахар или любой другой подсластитель по вкусу.
Если хотите добавить больше пряностей, попробуйте добавить немного мускатного ореха или кардамона.
Теперь у вас есть идеальный безалкогольный глинтвейн, который согреет вас прохладным осенним вечером и подарит хорошее настроение!