Двое жителей Владимирской области выиграли в лотерее по миллиону рублей, но так и не обратились за деньгами, сообщает «Национальная Лотерея». Один из победителей лотереи «Мечталлион» купил

Двое жителей Владимирской области выиграли в лотерее по миллиону рублей, но так и не обратились за деньгами, сообщает «Национальная Лотерея». Один из победителей лотереи «Мечталлион» купил выигрышный билет на тираж № 165, розыгрыш которого состоялся 16 ноября, в отделении Почты России в городе Гусь-Хрустальный. Второй победитель приобрел электронный билет на тираж № 4651 лотереи «Мечталлион