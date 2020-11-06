Выставка продлится до 10 января 2021 года.

«Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали». Более 400 произведений русских ювелирных фирм собрали на выставке в Музеях Московского Кремля. В числе драгоценных экспонатов — восемь музейных предметов из муромского собрания: живописные произведения художника, академика живописи И. С. Куликова (1875 — 1941), предметы из его этнографической коллекции — женские головные уборы XVIII-XIX веков, удивительные по красоте и мастерству шитья, , сообщил портал "Муром24".Есть и изящный ковшик с эмалью начала XX века работы Федора Рюкерта (1851 -1918) — знаменитого московского «живописца по эмали». Ковшик происходит из собрания Н. А. Меликова и хранится в Муромском музее с 1938 года. Выставка продлится до 10 января 2021 года.(Фото: "Муром24")