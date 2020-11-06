Чтобы жили без пожаров. В период отопительного сезона у спасателей работа кипит. Чтобы предотвратить трагедии сотрудники МЧС должны выходить в рейды и напоминать жителям о правилах

Чтобы жили без пожаров. В период отопительного сезона у спасателей работа кипит. Чтобы предотвратить трагедии сотрудники МЧС должны выходить в рейды и напоминать жителям о правилах пожарной безопасности. На очереди Гусь-Хрустальный район. Особое внимание – многодетным семьям. Вот памятки по пожарной безопасности при запахе газа, при обогревателях. Вы как обогреваетесь? У вас отопление? - Да,