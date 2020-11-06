Величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год составит 9800 рублей.

Во Владимирской области утвердили изменения в закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год», принятые на октябрьском заседании Законодательного Собрания.Согласно документу, величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год составит 9800 рублей – на 498 рублей больше, чем в первоначальной редакции, и на 723 рубля выше цифры текущего года. Этот показатель будет использоваться для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством.В Департаменте труда и занятости населения уточнили: величина прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области рассчитывается в соответствии с утверждёнными Правительством России правилами. Она зависит от величины прожиточного минимума в регионе и в целом по стране за первый и второй кварталы текущего года, а также от прогнозного значения общероссийского показателя прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год, соответствующего базовому варианту проекта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.(Фото: Pixabay)