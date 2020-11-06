На первых порах обзванивать жителей будут с 8:00 до 23:00.

На следующей неделе департамент здравоохранения региона планирует запустить работу Центра дистанционного мониторинга. Он возьмёт под контроль пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно.Рабочие места для этой линии оборудованы на базе центра лечебной физкультуры. На первых порах обзванивать жителей будут с 8:00 до 23:00.«В ближайшие дни к этому процессу в тестовом режиме подключат поликлиники. Пациентов будут обзванивать ежедневно и оправшивать по чек-листу», - пояснила главврач области Елена Утёмова.Дальнейшие решения врача будут зависеть от ситуации и состояния наблюдаемого.Елена Утемова добавила, что на базе поликлиник откроются центры амбулаторной помощи.«Это необходимо, чтобы развести потоки больных ковидом и тех, кто пришёл в больницу по другому вопросу», - отметила она.