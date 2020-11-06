И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только 4-го ноября, когда заболели 107 человек. Всего больных в нашем регионе теперь 10 234. В лидерах антирейтинга по заболевшим за

И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше было только 4-го ноября, когда заболели 107 человек. Всего больных в нашем регионе теперь 10 234. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (19 новых пациента). На втором месте Муром и Ковров (по 10 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Петушков (9 новых заболевших). Общая