Один человек погиб и семеро пострадали в жуткой дорожной аварии с рейсовым автобусом в Орловской области. Инцидент произошел около 13:00 в Кромском районе региона. Известно, что столкновения ..

Один человек погиб и семеро пострадали в жуткой дорожной аварии с рейсовым автобусом в Орловской области. Инцидент произошел около 13:00 в Кромском районе региона.Известно, что столкновения с другим автомобилем не было. "Газель" с пассажирами выехала в кювет и перевернулась. В результате от полученных травм скончалась женщина 1953 года рождения. Водитель автобуса был трезв. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщает .