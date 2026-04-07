В областной столице спасателям пришлось вызволять курьера популярной службы доставки, который застрял в грязевой ловушке во время выполнения заказа. По словам самого доставщика, он
<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2026-navigator-zavel-v-lovushku-vo-vladimire-spasli-zastryavshego-v-gryazi-kurera.html" target="_blank">Навигатор завел в ловушку: во Владимире спасли застрявшего в грязи курьера</a> - В областной столице спасателям пришлось вызволять курьера популярной службы доставки, который застрял в грязевой ловушке во время выполнения заказа. По словам самого доставщика, он
[url=https://33live.ru/novosti/07-04-2026-navigator-zavel-v-lovushku-vo-vladimire-spasli-zastryavshego-v-gryazi-kurera.html]Навигатор завел в ловушку: во Владимире спасли застрявшего в грязи курьера[/url] - В областной столице спасателям пришлось вызволять курьера популярной службы доставки, который застрял в грязевой ловушке во время выполнения заказа. По словам самого доставщика, он