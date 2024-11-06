Бойцы из зоны специальной военной операции поздравили жителей Владимирской области с праздником К...

Бойцы из зоны специальной военной операции поздравили жителей Владимирской области с праздникомК поздравлениям со Днём народного единства присоединяются наши бойцы из зоны специальной военной операции.В зоне специальной военной операции, в разных подразделениях сейчас проходят службу тысячи мобилизованных и добровольцев из Владимирской области. И они передают привет с линии фронта. Среди них Геннадий Прохорычев, бывший детский омбудсмен и замминистра образования региона- недавно он подписал новый контракт и вновь отправился на СВО.Геннадий Прохорычев, участник СВО, доброволец:- Наше подразделение поздравляет всех с праздником. Наша страна огромна и многонациональна. Те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим обязательно будут выполнены. Огромное спасибо и низкий покон всем гражданам России, которые помогают специальной военной операции. Победа будет за нами!Позывной "Шмель", участник СВО:- Дорогие земляки, народные полки Владимирской области искренне поздравляют вас с днём народного единства. Хотим сказать огромное спасибо за поддержку, за неоценимую помощь. В единстве сила. "Сети33"-отдельный респект.Позывной "Пастух", участник СВО:- У нас на Херсонском направлении есть очень много национальностей- есть и буряты, есть и чеченцы и армяне и гагаузы и молдоване. Много-много разных народностей. Со всей нашей огромной России поздравляем вас со Днем народного единства. Спасибо, что вы с нами и помогаете нам!