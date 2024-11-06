Бывшая начальница почтового отделения в Кольчугино незаконно присвоила себе почти миллион...

Бывшая начальница почтового отделения в Кольчугино незаконно присвоила себе почти миллион рублейБывшая начальница почтового отделения имела возможность пополнять банковские счета клиентов при внесении ими наличных денежных средств в кассу. Пользуясь служебным положением, обвиняемая пополняла свой банковский счет, не внося деньги в кассу.В июне 2023 года ею было присвоено свыше 460 тысяч рублей, которые она потратила на "себя любимую".А уже в октябре года женщина незаконно забрала из кассового аппарата в окне обслуживания клиентов еще более 470 тысяч рублей.Во время предварительного следствия обвиняемая созналась в присвоении денег, добровольно возместила «Почте России» причинённый ущерб и поделилась, что легкомысленно полагала, будто никто не заметит переводы через электронную систему."...Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Кольчугинского почтамта. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения денежных средств в крупном размере) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи информации)", - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено в суд...Фото: ГТРК "Владимир"