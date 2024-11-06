На трассе М-7 во Владимирской области начнется ремонт моста через Колокшу С 6 ноября во...

На трассе М-7 во Владимирской области начнется ремонт моста через КолокшуС 6 ноября во Владимирской области начнется ремонт моста через Колокшу на трассе М-7, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».В ходе обследования были выявлены критические дефекты на мосту, расположенном на 166 километре автодороги, что делает проведение ремонта необходимым. В процессе работ движение будет организовано по одной полосе, что приведет к частичному перекрытию движения.Из-за суженной проезжей части и установленного ограничения скорости до 40 километров в час, на этом участке дороги неизбежны пробки.Фото: ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород», нейросеть Kandinsky