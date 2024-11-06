«АиФ-Чувашия» реализует проект, направленный на укрепление межнационального согласия и единства «На благо общего дома».

«АиФ-Чувашия» реализует проект, направленный на укрепление межнационального согласия и единства «На благо общего дома». Мы рассказываем о представителях национально-культурных объединений, диаспор, землячеств, объединённых просветительской, благотворительной, созидательной деятельностью.Гуманитарная помощь участникам спецоперации, военное служение Отечеству, волонтёрская деятельность, патриотические проекты – это поле применения сил, знаний, талантов огромно!Проект «На благо общего дома» позволяет людям разных национальностей рассказать о себе, о традициях и культуре своего народа, помогает лучше узнать и понять друг друга. Истории наших героев способствуют укреплению мира, сплочённости, созданию благоприятной и безопасной среды в обществе. Каждый из них однажды сделал выбор – жить, трудиться на благо нашего общего дома – России.Десять историй – это десять поводов для гордости за наших соотечественников. Десять вдохновляющих примеров. Десять оснований для веры в успешное развитие и процветание нашей страны.История первая. «Я горд, что живу в России». Альберт Комахидзе совершил семь поездок в зону спецоперации.«Наш интернациональный экипаж подъезжает к Луганску – армянский друг, чувашский брат, татарин и грузин!» - обычно так начинает свой репортаж Альберт Комахидзе за рулём машины во главе колонны с гуманитарным грузом.https://chv.aif.ru/society/persona/ya-gord-chto-zhivu-v-rossii-gruzinskaya-diaspora-aktivna-v-respublikeИстория вторая. «Танец – это разговор по душам». Лезгинка объединила народы Чувашии.Русские, чуваши, армяне, узбеки, азербайджанцы, таджики, чеченцы, иранцы... Всех этих людей объединяет любовь к танцам и ансамбль «Дети гор».https://chv.aif.ru/society/details/-tanec-eto-razgovor-po-dusham-lezginka-obedinila-narody-chuvashiiИстория третья. «Русские – наши братья». В Чувашии проживают около ста представителей Сирии.Интересно, что вы будете делать, если окажетесь в другой стране без знания местного языка? А если представить, что совсем юный человек уехал учиться далеко от родных мест и... растерялся. Чужие правила, традиции, культура... Если вы из Сирии или другой страны, где родной язык – арабский, то Али Бадран знает, как вам помочь.https://chv.aif.ru/society/persona/-russkie-nashi-bratya-v-chuvashii-prozhivayut-okolo-sta-predstaviteley-siriiИстория четвёртая. «Добро всегда обернётся добром». Чувашская поэтесса вдохновляет своим творчеством на героизм и мужество.Автор более пятидесяти книг, народный поэт Чувашии Раиса Сарби перевела на чувашский язык сотни стихотворений, в том числе знаменитую на весь мир «Катюшу».https://chv.aif.ru/society/persona/-dobro-vsegda-obernyotsya-dobrom-chuvashskaya-poetessa-vdohnovlyaet-na-geroizmИстория пятая. «Внуки ждут чувашские сказки». В регионе проживают около 1800 таджиков.«Таджикским культурным центром» в республике руководит кандидат педагогических наук, профессор Чувашского государственного института культуры и искусств Ботурджон Каримов.https://chv.aif.ru/society/persona/-vnuki-zhdut-chuvashskie-skazki-v-regione-prozhivayut-okolo-1800-tadzhikovИстория шестая. «Душу свою за други своя». Хутор «Дикое поле» на службе Отечеству.С самого начала специальной военной операции казаки алатырского хутора «Дикое поле» встали в ряды добровольцев. А те, кто вынужденно остался дома, регулярно поддерживают своих соотечественников – собирают и отправляют в зону СВО гуманитарную помощь. Руководит казачьей общиной атаман Александр Башаров – потомственный казак, уроженец города Алатыря.https://chv.aif.ru/society/details/-dushu-svoyu-za-drugi-svoya-hutor-dikoe-pole-na-sluzhbe-otechestvuИстория седьмая. Судьбы сплетенье. Армянские художники на чувашской земле.Самая многочисленная армянская диаспора вносит огромный вклад в дело сохранения этнической и конфессиональной стабильности в многонациональной Чувашии. Больше тысячи проживающих в регионе армян - студенты, учёные, врачи, инженеры, педагоги, артисты, музыканты, художники, талант и труд которых способствует развитию экономики и культуры республики.https://chv.aif.ru/society/details/sudby-spletene-armyanskie-hudozhniki-na-chuvashskoy-zemleИстория восьмая. Русский батюшка Пьер Паскье. Чувашия стала родиной священника из Франции.Наместник Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье) родился в городе Шоле на западе Франции. В детстве его звали Пьер Мари Диниэль Паскье. 30 лет назад, 11 сентября 1994 года он обрёл свою вторую родину - Чувашию.https://chv.aif.ru/society/religion/russkiy-batyushka-per-paske-chuvashiya-stala-rodinoy-svyashchennika-iz-franciiИстория девятая. Живём по-соседски. 10 октября отметили День марийской культуры.В Доме дружбе народов собрались участники большого праздника национальной марийской культуры. Это было живое, интересное общение, когда можно было не только посмотреть и послушать фольклорные коллективы, но и самим спеть, примерить и даже продегустировать.https://chv.aif.ru/society/details/zhivyom-po-sosedski-10-oktyabrya-otmetili-den-mariyskogo-kulturyИстория десятая. Да здравствует этно! Художники возрождают культуру чувашского народа.Известный ювелир, народный художник Чувашии, заслуженный художник России Владислав Николаев воскрешает древнее суварское искусство. Художник - этнофутурист Георгий Фомиряков создаёт уникальные полотна на основе древних чувашских традиций.https://chv.aif.ru/society/details/da-zdravstvuet-etno-hudozhniki-vozrozhdayut-kulturu-chuvashskogo-naroda#проектАиФ #ИРИ #аифчувашия #наблагообщегодома