Перед судом предстанет водитель, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во...

Перед судом предстанет водитель, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во Владимирской областиУтром 27 августа 2024 года обвиняемый ехал на своем автомобиле из посёлка имени Воровского в город Владимир.Водитель не проявил должного внимания к обстановке на дороге, когда подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу в районе 300-го километра автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Он не снизил скорость перед переходом и не пропустил женщину, которая переходила дорогу. В результате он совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП."...Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в суд...Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области