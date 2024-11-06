Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием граждан в посёлке Боголюбово 6...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием граждан в посёлке Боголюбово6 ноября 2024 года с 10-00 прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в посёлке Боголюбово Суздальского района.Приём пройдет в здании администрации Боголюбовского сельского поселения по адресу: Суздальский район, п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.2.Предварительная запись производится по телефонам: 8 (49231) 2-07-35.Фото: пресс-служба областной прокуратуры