«Скрытые враги»: владимирцам представили топ-5 продуктов, которые только притворяются...

«Скрытые враги»: владимирцам представили топ-5 продуктов, которые только притворяются полезнымиНекоторые люди воспринимают здоровое питание как временное увлечение, а не как образ жизни. Этим активно пользуются производители различных товаров. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области составили список из пяти продуктов, которые только кажутся полезными.1. Сухие завтраки. Исследования показали, что в некоторых сухих завтраках содержится примерно столько же жиров, сколько в фастфуде.2. Пакетированные соки. В одном стакане пакетированного сока может содержаться до шести чайных ложек сахара.3. Обезжиренные продукты. Иногда производители добавляют слишком много подсластителей в обезжиренные продукты, потому что еда с низким процентом жирности может быть безвкусной.4. Продукты без глютена. Чаще всего они рекомендованы только людям с целиакией. Для остальных они, как минимум, бесполезны, ведь глютен содержит белок, необходимый организму.5. Протеиновые батончики. Они часто привлекают внимание надписями на упаковке: «низкое содержание углеводов», «высокое содержание белка». Однако при внимательном изучении состава можно обнаружить неприятные сюрпризы, такие как: сахар, вкусовые добавки, растительные и даже трансжиры.Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области