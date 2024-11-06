Смотрите утренний выпуск Вестей в 9.30: в памяти родных и близких он - герой
Помним! Чтим!...
Смотрите утренний выпуск "Вестей" в 9.30: в памяти родных и близких он - герой
Помним! Чтим! Гордимся!
- В памяти родных и близких он - герой. Во владимирском 14 лицее открыли мемориальную доску памяти Ильи Сатарина, погибшего в зоне СВО.
Частица святыни
- В Юрьеве-Польском состоялась церемония передачи мощей святого князя Святослава, сына Всеволода Большое Гнездо. Их повезли в Карелию.
Мещерские дебри
- И снег, и болота - всё нипочем. В Вязниковском районе прошли финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдам