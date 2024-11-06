Смотрите Вести в 14.30: в регионе появились сообщения о заболеваниях новым вирусом...

Смотрите "Вести" в 14.30: в регионе появились сообщения о заболеваниях новым вирусом КоксакиКоксаки- В регионе появились сообщения о заболеваниях новым вирусом Коксаки в детских садах. Минздрав Владимирской области опроверг эту информацию.Творческим-дорогу!- В Муроме открылась третья в регионе школа креативных индустрий. Какие профессии будущего смогут освоить школьники?Заезды с препятствиями- Ни трясина, ни снег их не страшат. В Вязниковском районе состоялся финал Чемпионата и Кубок Владимирской области по трофи-рейдам