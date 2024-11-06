Бывшего директора магазина крупной федеральной сети судили в Муроме. Ее признали виновной в хищении денег с использованием служебного положения. Теперь на очереди в суд – бывшие коллеги

Бывшего директора магазина крупной федеральной сети судили в Муроме. Ее признали виновной в хищении денег с использованием служебного положения. Теперь на очереди в суд – бывшие коллеги осужденной, которые пытались защитить начальницу, дав ложные показания. Как рассказали в прокуратуре, двое местных жителей проходили свидетелями по уголовному делу. По версии следствия, им было достоверно известно об обстоятельствах