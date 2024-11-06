В Муроме открылась школа креативных индустрий Она стала уже третьей по счету во Владимирской...

В Муроме открылась школа креативных индустрийОна стала уже третьей по счету во Владимирской области. Первая, напомним, работает во Владимире. Вторая в Гусь-Хрустальном. В Муроме в церемонии открытия приняли участие глава округа Евгений Рычков, и министр культуры региона Ольга Дёмина.Школа креативных индустрий это несколько студий по перспективным направлениям: музыка и звукорежиссура, видеопроизводство, дизайн, 3-D анимация и графика, а также виар-технологии. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Обучение занимает два года."Поступить" в школу креативных индустрий могут школьники 12-17 лет. Творческим ребятам предлагается выбрать специализацию по душе. Или освоить компетенцию, которая будет востребованной в ближайшие десятки лет.Александр Лысков, преподаватель муромской школы креативных индустрий:- Я могу с нуля научить сделать музыку, собственную песню. Для этого есть разные инструменты: синтезаторы, драм-секция, гитара, вокал. Всё, что связано с обработкой звука и записи. Их все можно программно обработать и сделать из них музыку.