31-летнему жителю Красной Горбатки лишение водительских прав не помешало сесть за руль мотоцикла «Иж Планета 5», еще и будучи пьяным. За это он поплатился «железным конем», рассказали в

31-летнему жителю Красной Горбатки лишение водительских прав не помешало сесть за руль мотоцикла «Иж Планета 5», еще и будучи пьяным. За это он поплатился «железным конем», рассказали в пресс-службе прокуратуры области. К слову, права у мужчины отбирали за отказ от прохождения освидетельствования. Когда его последний роковой раз остановили сотрудники ДПС, мотоциклист вновь решил по уже