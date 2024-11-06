В Суздале прошла торжественная церемония празднования Дня народного единства День Народного...

В Суздале прошла торжественная церемония празднования Дня народного единстваДень Народного Единства вместе со всей страной отметила Владимирская область. Главные торжества прошли в древнем Суздале. Там расположена усыпальница великого князя Пожарского - народного освободителя эпохи Смутного времени. О празднике, объединяющем народы и поколения - репортаж Полины Лаптевой.Торжественная церемония празднования Дня народного единства уже по традиции под перезвон колоколов начинается у стен Спасо-Евфимьевой обители в Суздале. Здесь покоится национальный герой страны, князь - Дмитрий Михайлович Пожарский.Полина Лаптева:- Родовая усыпальница князей Пожарских дважды возводилась на народные средства. На входе в усыпальницу барельеф с изображением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Именно они в 1612 году организовали народное ополчение, которое спасло Москву от польско-литовских интервентов.Каменный крест, плита на месте захоронения и часовня - мемориальный комплекс, ставший символом общей памяти.Дань памяти национальному герою и подвигу его соратников - спасителей Отечества. Цветы к мемориалу Пожарского возлагают губернатор Владимирской области Александр Авдеев, спикер Заксобрания Ольга Хохлова, представители патриотических и волонтерских организаций, национальных и духовных объединений.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Память об ополченцах, добровольцах смутного времени начала 17 века как никогда свежа. Мы видим, как история повторяется, и мы видим, что перед нами такая же стоит задача - объединиться. Быть едиными на фронте, в тылу, быть едиными в обществе. Вот в этом единстве как раз и залог процветания и успеха нашей страны. И победы.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Когда у нас случается что-то в стране, мы умеем сплотиться и добиться результатов. Добиться победы. Это очень важное качество нашегшо русского народа, российского народа. Независимо от национальности. Те, кто считает себя россиянами.Духовным фундаментом освободительного движения стала вера. В 17 веке с образом Казанской иконы Божией матери русские ополченцы крестным ходом двинулись освобождать Москву. К сплочению всего русского народа тогда призывал подвижник - Патриарх Гермоген. В единстве и сейчас сила страны.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- И я думаю и на все будущие поколения и все будущие века этот опыт мы будем учитывать, чтобы все наши сограждане жили в мире и дружбе, и вместе работали на процветание и защиту нашей великой родины.И сегодня, учитывая исторический опыт, страна как никогда едина перед новыми вызовами и гордится своими героями - участниками специальной военной операции, защищающими рубежи нашей страны.Валерий Шарашкин, начальник штаба Владимирского отдельского казачьего общества:- Именно в такой день все национальности нашей страны объединились. А сейчас, в сложное для нашей страны время, когда идет специальная военная операция мы должны быть все вместе и тогда - мы победим. Это праздник не только верующих людей, ведь сегодня День Казанской иконы Божией Матери, но и день единения всего нашего народа - Российского народа.Праздник, объединяющий поколения, людей, живущих в большой, многонациональной и многоконфессиональной России. Праздник единения, в котором - подлинная сила.Полина Лаптева, Евгений Калинин "Вести - Владимир"