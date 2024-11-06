Волчью метку обнаружил охотинспектор в лесу Вязниковского района. Снимками поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Специалисты объяснили: такие метки нужны, чтобы другие волки

Волчью метку обнаружил охотинспектор в лесу Вязниковского района. Снимками поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Специалисты объяснили: такие метки нужны, чтобы другие волки знали – этот участок уже занят. Поскольку волки – территориальные животные, им нужно обозначать границы своих «владений». Они это делают с помощью меток. В отличии от, например, собак, волк раздирает землю когтями. Такие метки