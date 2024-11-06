Владимирцам, зарегистрированным на портале «Госуслуги», рекомендуют перенести почту с Gmail на...

Владимирцам, зарегистрированным на портале «Госуслуги», рекомендуют перенести почту с Gmail на другую платформуЖителям Владимирской области, зарегистрированным на портале госуслуг при помощи почтового сервиса от Google, рекомендуют заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.В частности, можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».Напомним, в конце сентября Минцифры РФ рекомендовало россиянам, использующим сервисы Google, создать резервные копии своих данных и перейти на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или отечественные платформы.Американская корпорация ограничила создание новых аккаунтов и больше не регистрирует профили с российских номеров. Так, система позволяет сделать все шаги для создания новой учётной записи: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней.Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получится, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».Фото: Правительство Владимирской области