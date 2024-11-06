Владимирцы могут поддержать Дмитрия Иванова в заключительном этапе Всероссийского конкурса...

Владимирцы могут поддержать Дмитрия Иванова в заключительном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый"Наш земляк - Дмитрий Иванов - может стать лучшим участковым страны. Поддержать его можно в заключительном этапе четырнадцатого Всероссийского конкурса "Народный участковый".Лучшего участкового граждане могут выбрать путём голосования, организованного МВД России при поддержке Издательского дома "Комсомольская правда".Напомним, участник от Владимирской области - Дмитрий Иванов - стал победителем регионального этапа. Дмитрий - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Камешковскому району. На службе уже 7 лет. Неоднократно отмечен ведомственными наградами. Отметим, что главный приз - внедорожник.Голосование продлится до 10 ноября.