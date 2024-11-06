Отключения происходили каждый день.

Жители небольшого поселка Городищи во Владимирской области страдают от постоянных отключений холодной воды. Жители считают, причиной стали многочисленные долги муниципального предприятия «Инфраструктура и Сервис» перед ресурсосберегающей организацией ООО «Исток». Подробнее о борьбе за воду — в тексте .Обвинили властей в бездействииВ поселке проживает больше четырех тысяч человек, населенный пункт находится примерно в часе езды от Владимира. Его жители оказались в чудовищных жилищных условиях: на протяжении октября в домах каждый день отключали холодную воду. Коммунальные проблемы не дают людям спокойно мыться, убирать и готовить.2 ноября владимирцы записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Жители обвинили представителей властей в бездействии и игнорировании проблем.Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав людей.«В обращении граждан отмечается, что уполномоченными органами надлежащих мер не предпринимается. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования», — указали в центральном аппарате ведомства.Старые проблемыПроблемы с водоснабжением в поселке Городищи Петушинского района начались еще два года назад. Несмотря на вмешательство прокуратуры, люди по-прежнему не могут добиться нормальных коммунальных условий.Так, в период 11 августа по 17 октября 2022 года в населенном пункте минимум 120 раз отключали холодную воду в многоквартирных домах. Ресурс поставляла частная компания «Водоканал-сервис». Проблемы начались с того момента, когда муниципальное предприятие перестало платить по счетам. В январе 2022 года МУП задолжал больше 2 млн рублей. К сентябрю сумма выросла до 20 млн.В иске к «Водоканал-сервису» сотрудники прокуратуры указали, что проблемы со снабжением жителей начались не из-за долгов МУПа, а из-за действий частной компании, которая не позволяла организации «Инфраструктура и Сервис» исполнять свои обязанности как гарантирующему поставщику. Тогда суд запретил компании совершать какие-либо действия, направленные на ограничения подачи воды.Однако проблема повторилась осенью 2024 года. Воду в домах отключали каждый день с 3 октября по 1 ноября. В администрации Петушинского района организовали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Ее участники вынесли решение о немедленном прекращении каких-либо ограничений по подаче воды.«1 ноября Петушинский районный суд выразил поддержку данному решению, подтвердив, что действия ООО «Исток» нарушают права и законные интересы жителей поселка Городищи, поскольку они своевременно и в полном объеме оплачивают услуги водоснабжения, и не должны испытывать неудобства из-за недобросовестного выполнения своих обязательств со стороны поставщика», — уточнили в районной администрации.Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Сейчас в поселке продолжаются следственные действия.