Владимирский областной академический театр драмы после завершения реконструкции перейдёт на новый...

Владимирский областной академический театр драмы после завершения реконструкции перейдёт на новый режим работыДвери театра будут открыты и днём.Об этом "Вестям" рассказал директор владимирского академического театра драмы Борис Гунин, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Напомним, работы по реконструкции театра после масштабного пожара, который произошёл летом 2020-ого года- на финишной прямой. Восстановлены зрительный зал, большая сцена, фойе. Теперь театр ждёт звукового и светового оборудования. Завершение работ по контракту- февраль 2025-ого года.Театр открытый для всех- такова концепция. После официального возвращения в родные стены спектакли будут идти с сурдопереводом и тиффлокомментариями. На первом этаже появится библиотека. Здесь можно будет найти книги по искусству, подчёркивает директор театра Борис Гунин. Зрители смогут полистать их и в антракте.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- Я вообще надеюсь, что мы будем работать с 11 и до 22-ух, 23-ех. В зависимости от окончания спектакля. Но днём мы непременно будем открываться.