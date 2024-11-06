Во Владимире прошел автопробег в честь Дня народного единства Традиционным заездом автолюбители...

Во Владимире прошел автопробег в честь Дня народного единстваТрадиционным заездом автолюбители напомнили о важности единения и сплоченности в нашей великой стране.Организовали акцию активисты "Молодой гвардии", партия "Единая Россия" и "Волонтерская рота". Колонна из 15 машин проехала по главным улицам областной столицы. Далее автомобили, украшенные российскими флагами, отправились в Суздаль. Протяженность маршрута - 50 километров.В 1000-летнем городе активисты возложили цветы к памятнику Дмитрия Пожарского. Он расположен возле Спасо-Евфимиева монастыря.Екатерина Рудковская, руководитель аппарата Владимирского регионального отделения "Молодой гвардии":- В автопробеге приняли участие все желающие, это волонтерские организации города Владимира, активисты партии Единой России, молодогвардейцы. Мы уже не первый раз организовываем подобные акции и считаем что это очень важно, поскольку цель автопробегов почтить память наших предков.