Ольга Бузова выступила на сцене концерта Snow Пати 5. История Белой розы. Поющая ведущая выделилась благодаря необычному наряду.

Ольга Бузова выступила на сцене концерта "Snow Пати 5. История Белой розы". Поющая ведущая выделилась благодаря необычному наряду.На днях на "ВТБ Арене" в пятый раз состоялось главное белое новогоднее шоу, организованное АО "Первый канал. Всемирная сеть" "Snow Пати 5. История Белой розы". Все началось с маленькой белой вечеринки в небольшом клубе, а в 2018 году 12 тысяч слушателей веселилось под самую хитовую музыку уже на стадионе.Восторженную публику развлекало множество артистов, всех их объединила белая одежда – своеобразный дресс-код вечера, который, впрочем, распространялся и на зрителей. Особое внимание привлекла поющая ведущая, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова. Артистка предстала в переливающемся светлом костюме: майке и шортах, изюминкой которого стали штанины на подтяжках.Почему-то не все оценили по достоинству наряд Ольги. Кто-то счел его вульгарным. Впрочем, сама артистка осталась довольна и своим внешним видом и выступлением. "Спасибо Вам за такой теплый прием 😊 и вновь, спустя год мы спели с Вами вместе Я уже скучаю, встретимся вновь на белой вечеринке через год люблю ❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к фанатам Ольга Бузова.А еще весьма необычно выглядела певица Юлианна Караулова. Артистка убрала волосы назад специальным гелем, отчего они казались мокрыми, и нарядилась в платье, которое больше походило на рекламный плакат. Образ завершила странной формы обувь.