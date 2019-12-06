Сумма ущерба, причиненного собственнице похищенного имущества, превысил 40 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В начале сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 33-летняя жительница города Вязники с заявление о краже иконы, картин, блоков бесперебойного питания и прочего имущества. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали злоумышленника.По версии следствия, фигурант, проживающий в одном доме с потерпевшей, знал, что хозяйка будет отсутствовать длительное время и, воспользовавшись ситуацией, дважды незаконно проникал в жилище и похищал имущество. Впоследствии похищенное злоумышленник реализовал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.