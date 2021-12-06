ДТП с пострадавшими произошло ранним утром в воскресенье, 5 декабря, в Александровском районе. По предварительной информации дорожной полиции, на 28 километре автодороги “Киржач –

ДТП с пострадавшими произошло ранним утром в воскресенье, 5 декабря, в Александровском районе. По предварительной информации дорожной полиции, на 28 километре автодороги “Киржач – Александров” водитель автомобиля Шевроле 1982 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем “Опель”. В ДТП пострадали водитель “Опеля” 1970 года рождения и его пассажир 1954 года рождения. Они