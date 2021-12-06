Как сообщает департамент юстиции, избыточная смертность оказалась на 1 227 выше, чем в среднем за пять последних лет.

В ноябре ЗАГСы Владимирской области зарегистрировали 3 113 смертей. По сравнению с 2020 годом цифра оказалась выше на 576, а до пандемии летальность была ещё на 1 448 случаев меньше.Как сообщает департамент юстиции, избыточная смертность оказалась на 1 227 выше, чем в среднем за пять последних лет.При этом в последний осенний месяц ковид стал причиной смерти 346 жителей региона, то есть в прошлом месяце зафиксировано почти 900 необъяснимых смертей. В октябре цифра составляла чуть более 700.Добавим, что показатель стал рекордным за всё время пандемии COVID-19.