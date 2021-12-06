Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра получили итоговые результаты урожайности сои с экспериментальных делянок в Юрьев-Польском районе. Напомним, в сентябре эти участки ..

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра получили итоговые результаты урожайности сои с экспериментальных делянок в Юрьев-Польском районе. Напомним, в сентябре эти участки демонстрировали сельхозтоваропроизводителям в рамках Дня поля, и уже тогда результаты опытов обнадёживали. Теперь, когда агрономы оперируют конкретными цифрами, речь идёт фактически о новом достижении. Тем более что для нашего региона соя – культура не совсем привычная. На экспериментальных полях во Владимирской области её возделывали впервые.