На рынок внутри МКАД вышло три проекта.

На рынок внутри МКАД вышло три проекта.По итогам ноября столичный рынок внутри МКАД пополнило три новых жилых комплекса: квартал «» рядом с заповедником «Лосиный остров», комплекс «» в районе Очаково-Матвеевское и МФК «» в районе Южное Чертаново.Всего же в последний месяц осени стартовали продажи в 14 корпусах в составе одиннадцати жилых комплексов.Цены на жилье в ноябрьских проектах стартуют от 5,3 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести апартаменты в проекте «Мираполис» от группы «Основа». В комплексе «Варшавские ворота» от «РГ-Девелопмент» цены начинаются от 5,6 млн рублей.Самый высокий ценник – от 12,9 млн рублей – действует в новых корпусах в составе комплекса в Даниловском районе от группы «Эталон». Самые дорогие квартиры здесь стоят более 43 млн рублей, а стоимость «квадрата» достигает почти 400 тыс. рублей.Группа «ПИК» вывела в продажу новые корпуса в составе ЖК «» в Медведково, комплексе «» в Лефортово и проекте «» в районе Отрадное. В последней новостройке действуют самые низкие цены – от 5,9 млн рублей за квартиру.Застройщик Level Group начал продажи в трех корпусах в составе двух ЖК – «» и «». Цены стартуют от 9,1 млн и 10,4 млн рублей соответственно.