Приостановка работы бассейнов и внедрение системы непрерывного хлорирования — какая сейчас ситуация с кишечной инфекцией в Муроме? Прирост инфекционных заболеваний в округе удалось

Приостановка работы бассейнов и внедрение системы непрерывного хлорирования — какая сейчас ситуация с кишечной инфекцией в Муроме? Прирост инфекционных заболеваний в округе удалось остановить, подтвердили в правительстве области и Роспотребнадзоре. Как сообщают коллеги из «Муром ТВ», на Александровском водозаборе, который снабжает город питьевой водой, 16 апреля запустили систему непрерывного хлорирования, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваний.