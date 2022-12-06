На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 - во Владимире1 - в Муромском районе4 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе2 - в Кольчугинском районе2 - в Александровском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Радужном2 - в Киржачском районе3 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177775случаев заболевания.