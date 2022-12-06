На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 - во Владимире
1 - в Муромском районе
4 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
2 - в Кольчугинском районе
2 - в Александровском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Радужном
2 - в Киржачском районе
3 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177775случаев заболевания.