Мировые стандарты оказания медпомощи, современное оборудование и грамотные специалисты. Известная...

Мировые стандарты оказания медпомощи, современное оборудование и грамотные специалисты. Известная сеть клиник "БэбиБум" теперь представлена тремя отделениями. Во Владимире на улице Верхняя Дуброва открылся еще один филиал клиники.Какие специалисты там принимают и в чем особенность нового отделения? Гостями нашей студии стали исполнительный директор сети клиник “БэбиБум” Светлана Чаева и врач терапевт-гастроэнтеролог Евгения Захарова.