РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек, в котором по итогам 2021 года Владимирская область заняла 35 место из 85. По сравнению с 2020 годом у жителей

РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек, в котором по итогам 2021 года Владимирская область заняла 35 место из 85. По сравнению с 2020 годом у жителей региона стало меньше вредных привычек. 63,3 балла набранных в позапрошлом году сменились на 63,8 в 2021. Рейтинг составлен таким образом, что чем цифра больше –