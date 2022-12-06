Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в минувшее воскресенье в городе...

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в минувшее воскресенье в городе Коврове произошло два дорожно-транспортных происшествия.Утром 4 декабря на улице Еловой 51-летний водитель автомобиля «ДЭУ», при движении с улицы Грибоедова в сторону улицы Комсомольской, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», под управлением 24-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Водитель автомобиля «ВАЗ» получил повреждения. Выяснилось, что виновник ДТП находился в состояние алкогольного опьянения.Еще одно ДТП произошло 4 декабря уже поздно вечером на перекрестке улиц Ватутина и Чкалова. 21-летний водитель автомобиля «КИА», двигаясь по улице Ватутина, не выполнил требование госавтоинспектора об остановке. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Рено», которым управлял 36-летний мужчина.В итоге водитель автомобиля «КИА» и его 22-летний пассажир госпитализированы. Водитель «Рено» получил травмы.За прошедшие же сутки (5 декабря) на территории Владимирского региона зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области