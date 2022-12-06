Как сделать область привлекательнее для путешественников и инвесторов, преподать урок истории детям...

Как сделать область привлекательнее для путешественников и инвесторов, преподать урок истории детям и развить промышленные поездки? Это и многое другое обсудили на Дне туризма Владимирского инвестиционного конгресса. Подробнее - в репортаже Любови Клюквиной.Ключевая задача туристического потенциала Владимирской области - повысить качество предоставления туристических услуг. Не только в разгар сезона, праздники, но и в будни.В фокусе - Муром и Суздаль в свете его грядущего тысячелетия. Обязательные условия - новая инфраструктура с современными гостиницами, качественным питанием для взрослых и детей, дорогами, освещением, а значит, участие региона в программе "Городская среда", а также работа по привлечению инвестиций.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Наша область - она и так является жемчужиной, но жизнь так движется быстро, и все меняется в этой жизни. Все слышат про Суздаль, Владимир, но не понимают, а что там, ну история, храмы посмотреть, но у нас же много всего интересного, кроме исторических объектов. Поэтому очень важно (об этом сегодня говорили) разработать грамотно маршрут туристический, упаковать его и продвигать.Почитать, отдохнуть, полетать. В этом году конгресс украсило новое культурное пространство - "Гостиная-библиотека" - совместный проект Туристского информационного центра и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Ольга Матвеева, директор Туристского информационного центра Владимирской области:- Это культурная гостиная, которая содержит в себе информацию об истории Владимирского края. У нас Владимиро-Суздальский музей-заповедник предоставил нам книги. Мы, в свою очередь, разместили здесь VR-очки с обзорными экскурсиями облетными по нашей малой родине.Большая роль в продвижении туризма - совместная работа всех заинтересованных участников, в том числе местных органов власти, областной власти и федерального центра. Успешный пример - "Былинный путь: из Мурома в Гороховец" - новый национальный маршрут. Это турмаршрут, основанный на одном из элементов культурного кода нашей страны – сказаниях о героях, в первую очередь, о русском былинном богатыре Илье Муромце. Национальный маршрут поможет развивать одно из важнейших направлений - детский туризм. В планах связать школьную образовательную программу с экскурсиями по историческим объектам.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Когда мы говорим про промышленный туризм, его можно тоже двояко рассматривать. Наши внутренние цели, чтобы, например, наши дети, школьники, ездили по предприятиям региона, начиная не только с промышленных, но и аграрных. Весь спектр. У детей должен формироваться кругозор. У них должны появляться знания и осознанный выбор при выборе дальнейшем своей специальности, куда поступать.Центрами туризма должны стать Александровский и Юрьев-Польский районы.Планы по ним уже разрабатываются как инвесторами, так и администрацией. Также, отмечает Александр Ремига, инвесторов привлекают Гороховец, Карабаново, Киржач и Собинский район.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. “Вести-Владимир»