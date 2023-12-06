Уголовное дело по факту травмирования женщины возбудили в Следкоме. Напомним, вчера, 5 декабря, пассажирка троллейбуса №1 провалилась в технический люк и серьезно повредила ногу. Как

Уголовное дело по факту травмирования женщины возбудили в Следкоме. Напомним, вчера, 5 декабря, пассажирка троллейбуса №1 провалилась в технический люк и серьезно повредила ногу. Как сообщают очевидцы в соцсетях, женщина зашла в троллейбус на остановке “Химзавод”. Машина двинулась и женщина сильно закричала. Оказалось, что она не просто упала, а провалилась в люк. Из поста в